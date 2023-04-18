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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:54

В Твери комплексы фотовидеофиксации будут распознавать отсутствие ремней безопасности

Система заработает с 20 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Система заработает с 20 апреля Фото: УМВД России по Тверской области

Система заработает с 20 апреля Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД начнут автоматически распознавать отсутствие ремней безопасности. Сотрудниками технического отдела Центра организации дорожного движения была проведена модернизация программного обеспечения комплексов "Азимут 3".

Тестирование завершено, с 20 апреля система начнёт работать на улице Советской, 14 в Твери.

Водителям напоминают, что за непристегнутый ремень предусмотрена административная ответственность - штраф 1000 рублей.