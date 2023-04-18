В Твери простились с погибшим на Донбассе военнослужащим Виктором Петровым

В Твери простились с погибшим на Донбассе Виктором Петровым
Фото: ПТО
18 апреля в Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим с Виктором Петровым.
Виктор Петров родился в 1986 году в Твери. Окончил тверскую среднюю школу №5, затем получил среднее специальное образование в профессиональном лицее №48, работал поваром.
В сентябре 2022 года был мобилизован.
Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
- Виктор Александрович с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти. Желаем вам сил и мужества. Тверская область скорбит вместе с вами, - отметил глава региона.
Отпевание Виктора Петрова прошло в Воскресенском кафедральном соборе. Героя похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище.