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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:51

В Тверской области с начала сезона клещи покусали 28 человек

В том числе 10 детей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Клещи покусали 28 человек

Клещи покусали 28 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что по данным на 13 апреля в регионе зарегистрировано 28 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей, в том числе за помощью обратились 10 детей.

Случаев инфекционных заболеваний, передающихся клещами, не зарегистрировано.

Специалисты напоминают, что при обнаружении присасывания клеща, необходимо обращаться за медицинской помощью.

Сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области на улице Дарвина, 13 в Твери, тел.: (4822) 45-00-05.