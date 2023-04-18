В Тверской области за два года планируется построить 388 км газопроводов

На заседании обсудили планы по газификации региона. Фото: ПТО

18 апреля на заседании областного правительства рассмотрены итоги работ по газификации региона в 2022-м и определены задачи на 2023-2024 годы.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что для Тверской области первоочередной задачей является газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона.

Так, в прошлом году газ пришел в Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа.

На заседании объявлено, что в 2023 и 2024 годах будет введено 388 км газоых сетей и газифицировано 25 населенных пунктов – в целом это почти 7500 квартир и домовладений.

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