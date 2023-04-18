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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:02

В Тверской области за два года планируется построить 388 км газопроводов

Об этом объявили на заседании правительства региона
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании обсудили планы по газификации региона.

На заседании обсудили планы по газификации региона.

Фото: ПТО

18 апреля на заседании областного правительства рассмотрены итоги работ по газификации региона в 2022-м и определены задачи на 2023-2024 годы.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что для Тверской области первоочередной задачей является газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона.

Так, в прошлом году газ пришел в Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа.

На заседании объявлено, что в 2023 и 2024 годах будет введено 388 км газоых сетей и газифицировано 25 населенных пунктов – в целом это почти 7500 квартир и домовладений.

Подробности читайте сегодня в статье на сайте "КП"-Тверь.