В Тверской области мужчина попал под электропоезд

Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло вечером, 17 апреля, на 490 км перегона Редкино-Тверь, в 600 метрах от платформы Лазурная. 33-летний житель Самары шел вдоль пути и попал под электропоезд сообщением "Москва-Тверь".

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Клинической больницы скорой помощи.

- По данному происшествию линейным отделом МВД России на станции Тверь проводится проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.