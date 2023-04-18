Игорь Руденя вручил ключи от новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи главам муниципалитетов

Игорь Руденя вручил ключи от новой техники главам муниципалитетов Фото: ПТО

18 апреля губернатор Игорь Руденя вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов представителям муниципальных образований Тверской области.

В этом году для региона за счёт федеральных средств приобретено 16 школьных автобусов, 10 машин скорой медицинской помощи и 4 передвижных фельдшерско-акушерских пункта.

- Весь транспорт, который мы передаём в муниципальные образования, выпущен российскими предприятиями, оснащён российским высокотехнологичным оборудованием, - отметил Игорь Руденя.

Новые школьные автобусы на 23 посадочных места каждый переданы в 12 муниципалитетов: Бельский, Западнодвинский, Кашинский, Кимрский, Лихославльский, Максатихинский, Сандовский, Спировский и Старицкий округа, а также в Бологовский, Калининский и Конаковский районы.

Автомобили СМП переданы медицинским учреждениям Вышневолоцкого, Селижаровского, Кашинского, Кимрского, Максатихинского, Оленинского и Нелидовского округов, Конаковского и Кувшиновского районов.

Четыре передвижных медицинских комплекса предназначены для оснащения мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико- санитарной помощи.