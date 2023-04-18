В Тверской области 18 апреля коронавирусом заразились 155 человек

Число заболевших ковидом в последнее время идёт на спад Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 18 апреля коронавирусом в регионе заразились 155 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 193 878 человек. 189 089 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 533 609, в том числе за последние сутки – 757.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.