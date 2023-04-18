В Твери пройдет международный фестиваль Баха

В филармонии вновь состоится Фестиваль Баха. Фото: Тверская филармония

В Тверской академической филармонии вновь состоится международный фестиваль Иоганна Себастьяна Баха. Он называется «Бах и мировая классика». Торжественное открытие и первый концерт (6+) состоятся вечером 21 апреля.

Великие творения Баха и мастеров французской органной школы XVII-XX веков прозвучат на открытии фестиваля в исполнении заслуженной артистки России, органистки Людмилы Голуб. Кроме того, известный музыковед Артем Варгафтик расскажет о Нотр-Дам-де-Пари и судьбах французской музыки.

22 апреля в 15:00 в раках фестиваля в филармонии состоится концерт «Молодые дарования Тверского края» (6+), где выступят стипендиаты губернатора.

Фестиваль «Бах и мировая классика» завершится 27 апреля в 18:30 концертом (6+) выпускника Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, органиста Владимира Королевского. Он исполнит самые известные произведения великого немецкого композитора, в том числе сонаты и прелюдии.

Билеты на концерты фестиваля можно приобрести не только в кассе филармонии, но и по ссылке далее (соимость - от 300 до 500 рублей). Они также доступны по программе «Пушкинская карта». Дополнительная информация по телефону: 8 (4822) 34-64-34.