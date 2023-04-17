В Тверской области 277 торговых точек практикуют кэшаут

Сервис позволяет через кассу магазина снять деньги с банковской карты Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Тверской области 277 торговых точек и автозаправок стали предоставлять пользователям банковскими картами кэшаут. Сервис позволяет клиентам банка снимать наличные деньги на кассе магазина.

По количеству точек предоставления сервиса в регионе лидирует Калининский район, а также Конаковский, Торжокский и Вышневолоцкий округа.

- Число таких кассовых точек растет. Найти их можно по картам, которые были размещены на информационных ресурсах округов и районов. Торгово-сервисные предприятия отмечают кэшаут специальными наклейками для удобства клиентов, - пояснила эксперт тверского отделения Банка России Наталья Герич.

За один раз можно снять 5000 рублей, а в месяц - не более 30000 рублей. В среднем жители Верхневолжья за одну операцию снимают не более 2500 рублей.