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НовостиОбщество17 апреля 2023 16:16

В Твери комиссия проверяет состояние дорог, отремонтированных по нацпроекту

Мониторинг прошел в Московском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комиссия проверяет состояние отремонтированных дорог Фото: администрация Твери

Комиссия проверяет состояние отремонтированных дорог Фото: администрация Твери

Администрация Твери проверяет состояние дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Комиссия проинспектировала состояние дорожных объектов в Московском районе - на улицах Тамары Ильиной, Озерной и Богданова. Объекты были отремонтированы в 2020 - 2021 годах.

- В ходе выезда мы проинспектировали состояние дорожного полотна, люков, разметки, бордюров и тротуаров, находящихся на гарантии. В адрес подрядных организаций будут направлены предписания для устранения обнаруженных дефектов при наступлении благоприятных погодных условий с последующим контролем исполнения, - отметил депутат Тверской городской Думы Артур Сычёв.

Всего проверено более 200 объектов. Для устранения дефектов будут выполнены временные восстановительные работы.