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НовостиОбщество17 апреля 2023 16:10

В Калининском районе поймали пьяного водителя

Нарушитель привлечен к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку Фото: Госавтоинспекция Калининского района

Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку Фото: Госавтоинспекция Калининского района

За прошедшие выходные с 14 по 16 апреля сотрудниками Госавтоинспекции Калининского района проведены профилактические мероприятия «Контроль трезвости» и «Мототехника».

По результатам мероприятия один водитель привлечён к административной ответственности за пьяное вождение, его автомобиль помещен на спецстоянку, и один получил штраф за непристегнутый ремень.

Госавтоинспекция призывает граждан передавать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, в дежурную часть по телефонам 02 или 112.