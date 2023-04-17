Сливочное масло в Тверской области оказалось фальсификатом

Сливочное масло не прошло проверку качества Фото: Андрей МИНАЕВ

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области были отобраны пробы сливочного масла. Продукт, предназначенный для питания постояльцев, проверили в Тверской межобластной ветлаборатории и установили, что в нем содержатся жиры немолочного происхождения и недопустимый консервант - сорбиновая кислота.

Фальсификат был произведен в Брянской области.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.