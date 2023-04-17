Более 2000 подарков для новорожденных выдали в Тверской области с начала года

За первый квартал 2023 года в Тверской области выдали 2101 подарок для новорожденных Фото: ПТО

За первый квартал 2023 года в Тверской области выдали 2101 подарок для новорожденных. Набор вручается в регионе с октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Всего с этого времени семьи получили около 32 800 подарочных комплектов.

В набор входят 70 предметов для ухода за младенцем: постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие. С 1 января 2023 года подарочный комплект дополнен сборником стихов для детей «Я родился!».

Получить комплекты можно при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области или в филиалах МФЦ Тверской области, а также в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства.