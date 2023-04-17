В Торжке простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Дмитрием Андриановым Фото: Евгений КУЦ

18 апреля 2023 года в Городском Доме культуры в Торжке на площади Ананьина, д. 8 состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции Дмитрием Андриановым.

Администрация Торжка выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца.

- Дмитрий Александрович навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах настоящим мужчиной, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой долг перед Родиной, - говорится в некрологе.