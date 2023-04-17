В Твери на улице Трехсвятской сняли брусчатку

В Твери началось благоустройство Трехсвятской Фото: администрация Твери

В Твери начались работы по благоустройству улицы Трёхсвятской. Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Улица победила в результате народного голосования. Первый этап работ затронет участок от улицы Новоторжской до бульвара Радищева.

- Пока шло рейтинговое голосование, жители Твери не раз отмечали, что пешеходная зона на улице Трёхсвятской является одной из основных территорий для прогулок и отдыха и обязательно должна быть благоустроена, - отметил глава Твери Алексей Огоньков. - Сегодня наша задача - создать на Трехсвятской комфортное пешеходное пространство с учетом требований безопасности и доступной среды для всех групп населения.

Основной объём благоустройства включает в себя: демонтаж старого покрытия и укладку новой гранитной плитки и брусчатки с установкой бортовых камней, переустройство освещения, устройство наружной ливневой канализации и водоотводных лотков; прокладку наружных инженерных сетей; монтаж системы видеонаблюдения, а также ряд сопутствующих работ.