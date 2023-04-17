Открыто голосование за проекты будущего благоустройства в Тверской области

Проголосовать могут помочь в том числе волонтеры, которые работают в общественных местах. Фото: ПТО

15 апреля началось Всероссийское голосование за объекты будущего благоустройства в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Выбор можно сделать до 31 мая.

На конкурс в нашем регионе представлено 58 проектов от 19 муниципалитетов: Твери, Конаково, Кувшиново, Торжка, Бежецкого, Бологовского, Торопецкого и Фировского районов, Вышневолоцкого, Жарковского, Западнодвинского, Лихославльского, Кимрского, Нелидовского, Осташковского, Ржевского, Спировского, Старицкого, Удомельского округов.

Заявлено благоустройство общественных пространств, скверов, набережных, улиц и парков, дворовых территорий.

Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров. В Тверской области - свыше 100 таких добровольцев.

- Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В 2022 году в голосовании за проекты благоустройства поучаствовали 53 622 жителя Тверской области. В итоге в этом году должны быть реализованы 11 проектов.

Один из них - благоустройство улицы Трёхсвятской в Твери. Работы начаты. В этом году они проходят на первом участке - от улицы Новоторжской до бульвара Радищева.