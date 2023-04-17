Четверо жителей Твери обвиняются в похищении человека

Расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Четверо жителей Твери обвиняются в совершении вымогательства и похищении человека. Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ, п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.126 УК РФ.

По версии следствия, в период с 1 по 9 июля 2020 года трое обвиняемых в доме в СНТ «Светлый» потребовали от потерпевшего 5,5 млн рублей.

Спустя год, в тот же период времени двое обвиняемых и иные неустановленные лица на участке местности в районе деревни Шалайково Калининского района, угрожая оружием, принуждали потерпевшего к самооговору и оговору иных лиц в совершении поджогов автомобилей в Твери, а потом совершили его похищение. Потерпевший смог убежать и скрыться.

По решению суда обвиняемые заключены под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.