В Тверской области 17 апреля коронавирусом заразились 153 человека

Вакцинация продолжается.

По данным на 17 апреля коронавирусом в регионе заразились 153 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 193 723 человека. 189 006 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 532 852, в том числе за последние сутки – 79.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.