Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 7:35

Мошенник пытался обмануть жителя Тверской области на 400 000 рублей

Бдительный пенсионер деньги не отдал и обратился в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина не поверил аферисту и сохранил сбережения

Мужчина не поверил аферисту и сохранил сбережения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 74-летний житель Нелидова и сообщил, что неизвестный обманом пытался похитить его сбережения.

Потерпевшему позвонил неизвестный, представился следователем и рассказал мужчине, что его дочь на автомобиле сбила человека. Для урегулирования вопроса с близкими пострадавшего звонивший запросил 400 000 рублей.

Пенсионер не поверил телефонному аферисту, перестал отвечать на звонки и обратился в полицию.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.