Мошенник пытался обмануть жителя Тверской области на 400 000 рублей

Мужчина не поверил аферисту и сохранил сбережения
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полицию обратился 74-летний житель Нелидова и сообщил, что неизвестный обманом пытался похитить его сбережения.
Потерпевшему позвонил неизвестный, представился следователем и рассказал мужчине, что его дочь на автомобиле сбила человека. Для урегулирования вопроса с близкими пострадавшего звонивший запросил 400 000 рублей.
Пенсионер не поверил телефонному аферисту, перестал отвечать на звонки и обратился в полицию.
По части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.