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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:27

На участке трассы М-11 в Калининском районе Тверской области ограничили скорость

И изменили схему движения в сторону Москвы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На участке трассы М-11 изменилась схема движения

На участке трассы М-11 изменилась схема движения

Фото: ПТО

В Калининском районе Тверской области, на время работ по строительству обхода Твери изменена схема движения на 209 км трассы М-11 "Нева". Об этом сообщает ГК "Автодор".

Движение в сторону Москвы организовано по одной полосе, скорость ограничена до 50 км/ч. Работы на участке должны завершиться в третьем квартале 2023 года. Схема движения будет меняться в зависимости от этапа работ.

Будьте внимательны при движении, следите за установленными дорожными знаками.