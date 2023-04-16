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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 16:58

Из реки Межа Тверской области вытащили труп мужчины

Это произошло в Нелидовском округе
Алексей АНДРЕЕВ
В реке Межа обнаружили труп.

В реке Межа обнаружили труп.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В реке Межа рядом с Пловцево в Нелидовском округе 16 апреля обнаружен труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Тело погибшего вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

К извлечению тела из реки были привлечены восемь человек и три единицы техники, в том числе силы МЧС.

Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства гибели мужчины.

Пресс-служба областного ГУ МЧС России уточнила, что погибший был 1977 года рождения. По словам очевидца, он пошел на реку порыбачить.