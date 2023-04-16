Из реки Межа Тверской области вытащили труп мужчины

В реке Межа обнаружили труп.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В реке Межа рядом с Пловцево в Нелидовском округе 16 апреля обнаружен труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.
Тело погибшего вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.
К извлечению тела из реки были привлечены восемь человек и три единицы техники, в том числе силы МЧС.
Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства гибели мужчины.
Пресс-служба областного ГУ МЧС России уточнила, что погибший был 1977 года рождения. По словам очевидца, он пошел на реку порыбачить.