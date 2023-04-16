Из реки Межа Тверской области вытащили труп мужчины

В реке Межа обнаружили труп. Фото: Александр ЖМУЛИН

В реке Межа рядом с Пловцево в Нелидовском округе 16 апреля обнаружен труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Тело погибшего вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

К извлечению тела из реки были привлечены восемь человек и три единицы техники, в том числе силы МЧС.

Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства гибели мужчины.

Пресс-служба областного ГУ МЧС России уточнила, что погибший был 1977 года рождения. По словам очевидца, он пошел на реку порыбачить.