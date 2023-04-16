Вааагх: Известный косплеер из Твери впервые прогулялся в полном "костюме" лютого Варбосса-орка

Варбосс на прогулке. Фото: VK/Вася Цветков

Известный косплеер из Твери Василий Цветков впервые прогулялся в полном образе мощного Варбосса - крутого вождя клана орков из вселенной компьютерной игры Вархаммер 40000. Видеороликом мужчина в "костюме" лютого орка-киборга поделился в соцсети.

- Наконец-то!!! Я больше года пилил свой проект и ни разу, ни разу не одевал его полностью, - эмоционально сообщил Василий в комментарии к посту.

Он заявил, что в таком прикиде хочется орать "Вааагх!". Кто не вкурсе, это боевой клич орков из вышеуказанной игры (хотя там значение пошире будет).

Работать над этим проектом Василий начал в январе 2022 года.

Мужчина поблагодарил соседей за помощь, ведь, чтобы надеть этот "костюм" требуются еще, как минимум, три человека.

Василий также сообщил, что готовность проекта оценивает примерно в 87-92%:

- Надо допилить теперь все технические моменты...

После этого он собирается предстать в образе мощного Варбосса в Санкт-Петербург на международном фестивале Epic Con Saint Petersburg, посвящённом кино, фантастике и компьютерным играм.

Напомним, что Варбосс - это далеко не первый проект Василия Цветкова. К примеру, он создал также отличный костюм фэнтезийного персонажа из расы дварфов, а также отличился на известном косплей-фестивале в образе космодесантника Тайкуса Финдли...