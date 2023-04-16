Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области провели профилактическую работу с жителями и дачниками в Калининском районе

Во время профилактической беседы. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области совместно со студентами-волонтерами провели активную разъяснительную работу с жителями и дачниками в садовых некоммерческих товариществах Калининского района по поводу профилактики пожаров, особенно загораний сухой травы.

Владельцам участков в СНТ и их гостям рассказали, что отходы нужно собирать в мешки для мусора, а затем относить их на специальную площадку, где расположены мусорные контейнеры, а сжигать мусор. Последнее - под запретом. За это полагаются штрафы.

Также людям напомнили, что не надо жечь сухую траву, это опасно - огонь может дойти до жилой застройки.

Статистика показывает, что с каждым днем количество пожаров и загораний от палов сухой травы растет. К примеру, за последние сутки пожарные десять раз выезжали по таким случаям в регионе.

После беседы домовладельцам вручили памятки на противопожарную тематику.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112, 101). «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.