В Твери сыграл симфонический оркестр Мариинского театра, дирижировал Валерий Гергиев

Дирижирует Валерий Гергиев. Фото: Леонид Смирнов/предоставлено ПТО

16 апреля в Тверском академическом театре драмы в рамках XХII Московского Пасхального фестиваля прошел концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера, Народного артиста России Валерия Гергиева.

Приветствие организаторам, исполнителям и зрителям направил губернатор Игорь Руденя.

- Фестиваль не только дарит встречу с произведениями выдающихся композиторов в исполнении музыкантов мирового уровня, но и продолжает замечательные просветительские и благотворительные традиции, объединяет участников силой высокого искусства, нравственными и патриотическими ценностями, укрепляет в сердцах людей веру в торжество добра, правды и справедливости, - написано в приветствии от губернатора.

В нем подчеркивается, что в этом году Верхневолжье первым из регионов России встречает Московский Пасхальный фестиваль.

- Мы надеемся, что наш следующий приезд в Тверь не за горами. Мы хотим показать Мариинский театр в этом замечательном театре. Мне кажется, что это будет естественным и красивым продолжением нашей дружбы с тверской землёй, которая зародилась много лет назад, - обратился к публике Валерий Гергиев.

Московский Пасхальный фестиваль в этом году проходит с 16 апреля по 9 мая. За 24 дня музыканты и маэстро планируют преодолеть более 16 тыс. км пути и выступить более чем в 30 городах России.