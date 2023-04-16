Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области скоро пополнится тремя мишками из Сибири

Мишки будут расти в Центре спасения медвежат-сирот в Верхневолжье. Фото: VK/Госохотдепартамент Тюменской области

Проводится «операция» по доставке трех тюменских мишек в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Напомним, что он расположен на западе Верхневолжья, в Торопецком районе.

- Две машины, находящиеся друг от друга на расстоянии около трех тысяч км, начали свой путь навстречу друг другу: наша машина и машина с медвежатами, которых сопровождают специалисты Правительства и Госохотдепартамента Тюменской области. Встреча предположительно должна состояться завтра в районе обеда в Кирове, - сообщили в своем паблике сотрудники Центра спасения медвежат-сирот сегодня ночью.

В 1:11 16 апреля они также в рассказали, что за 14 часов проехали 1117 км и уже находятся в Костромской области.

Медвежата были найдены без матери в Вагайском районе Тюменской области. Их назвали Тайга, Ермак и Лайма.

Сейчас в Центре уже растут 10 привезенных в этом году косолапых малышей, которые по разным причинам лишились матери-медведицы.

Центр спасения медвежат-сирот - единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают бурых мишек, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Эта работа ведется на голом энтузиазме при поддержке неравнодушных людей.

Основал Центр выдающийся ученый и просто замечательный человек Валентин Пажетнов, "медвежий папа".