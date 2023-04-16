В одном из районов Твери неизвестные ночью побили стекла у нескольких машин

Две из пострадавших машин. Фото: VK/News 69

В сообществе в соцсети "News 69" сообщается, что в ночь с 14 на 15 апреля в микрорайоне Юность в Твери кто-то ходил и бил стекла у машин. Это произошло в нескольких дворах.

Судя по приложенным фотографиям, пострадали, как минимум, четыре легковых автомобиля.

В посте есть оговорка, что машины стояли не на газонах.

Автовладельцы просят откликнуться возможных свидетелей произошедшего. Однако не факт, что они есть.