В одном из районов Твери неизвестные ночью побили стекла у нескольких машин

Две из пострадавших машин. Фото: VK/News 69
В сообществе в соцсети "News 69" сообщается, что в ночь с 14 на 15 апреля в микрорайоне Юность в Твери кто-то ходил и бил стекла у машин. Это произошло в нескольких дворах.
Судя по приложенным фотографиям, пострадали, как минимум, четыре легковых автомобиля.
В посте есть оговорка, что машины стояли не на газонах.
Автовладельцы просят откликнуться возможных свидетелей произошедшего. Однако не факт, что они есть.
Еще одно последствие ночного хулиганства. Фото: VK/News 69