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НовостиОбщество16 апреля 2023 10:05

В одном из районов Твери неизвестные ночью побили стекла у нескольких машин

Пострадавшие автовладельцы ищут свидетелей
Алексей АНДРЕЕВ
Две из пострадавших машин. Фото: VK/News 69

Две из пострадавших машин. Фото: VK/News 69

В сообществе в соцсети "News 69" сообщается, что в ночь с 14 на 15 апреля в микрорайоне Юность в Твери кто-то ходил и бил стекла у машин. Это произошло в нескольких дворах.

Судя по приложенным фотографиям, пострадали, как минимум, четыре легковых автомобиля.

В посте есть оговорка, что машины стояли не на газонах.

Автовладельцы просят откликнуться возможных свидетелей произошедшего. Однако не факт, что они есть.

Еще одно последствие ночного хулиганства. Фото: VK/News 69

Еще одно последствие ночного хулиганства. Фото: VK/News 69