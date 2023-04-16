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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 9:07

В Твери мужчина с судимостью похитил из подъезда детскую коляску

К счастью, в ней не было ребенка
Алексей АНДРЕЕВ
Полиция нашла вора коляски.

Полиция нашла вора коляски.

Фото: Ольга Крыльцова

В Твери раскрыта кража детской коляски из подъезда многоквартирного дома. С заявлением об этом в полицию в Заволжском районе обратилась 31-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что принадлежавшую ей детскую коляску украли ночью. Потерпевшая оценила ущерб в 10 000 рублей.

Как выяснилось тверичанка оставляла коляску на лестничной площадке без всяких мер предосторожности. Украсть ее не представляло труда.

- Сотрудники отдела уголовного розыска Заволжского отдела полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, - сообщила пресс-служба областного УМВД. - Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В полиции фигурант сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное имущество неизвестному человеку с рук, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Ведётся следствие. Мужчина находится под подпиской о невыезде.