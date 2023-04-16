В Тверской области к 16 апреля коронавирусом за сутки заразились 155 человек

Еще 155 тестов на коронавирус в регионе дали положительный результат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального оперштаба на 16 апреля коронавирусом в Тверской области за сутки заразились 155 человек (сутками ранее было на пять случаев больше). Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в Тверской области зафиксировано 193 570 случаев заражения COVID-19.

188 955 заразившихся излечились от инфекции. Из низ 130 человек выздоровели за последние сутки.

На сегодняшний день, по официальным данным, коронавирусом болеет 1841 человек.

2774 человека с начала пандемии скончались вследствие заражения ковидом. За минувшие сутки от коронавируса никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 532 773, в том числе за последние сутки – 312.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.