В Твери мужчина оплатил свои покупки и ставки деньгами с чужой банковской карты

В полицию обратился житель Твери, чьей картой воспользовался незнакомец. Фото: Алексей БУЛАТОВ

44-летний тверичанин потерял банковскую карту и лишился более 7 тысяч рублей со счета на ней. Как выяснилось, картой воспользовался другой человек.

Сотрудники уголовного розыска установили, что потерянной банковской картой воспользовался 34-летний ранее судимый безработный житель Твери. Он расплатился деньгами с карты в некоторых магазинах, а также использовал ею, делая ставки в букмекерской конторе.

- В полиции фигурант сознался в содеянном и пояснил, что после того как использовал чужую банковскую карту, он её выбросил, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.

Полиция напоминает: если вы нашли банковскую карту, то в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, вы обязаны немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее ее, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если владелец пластиковой карты вам неизвестен, вы должны заявить о находке в полицию или отделение банка.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.

УМВД России по Тверской области предупреждает: распоряжаясь денежными средствами с утерянной или похищенной банковской карты, вы совершаете преступление. При этом не имеет значение, какая денежная сумма была списана с банковской карты.