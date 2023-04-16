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НовостиОбщество16 апреля 2023 7:10

За сутки в Тверской области произошло 43 пожара

Об этом сообщило МЧС
Алексей АНДРЕЕВ
Огнеборцам за прошедшие сутки пришлось немало потрудиться. Фото: ГУ МЧС РОссии по Тверской области

Огнеборцам за прошедшие сутки пришлось немало потрудиться. Фото: ГУ МЧС РОссии по Тверской области

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 43 пожара.

Огнеборцы выезжали на тушение пожаров в поселке Октябрьский Вышневолоцкого округа, в доме на улице Чернышевского в Ржеве, в деревне Кошелево Старицкого округа, в Бологом, в деревне Аксинькино и поселке Эммаусс Калининского района, в Казанском переулке Твери, на улице Пролетарская в Рамешках, в деревне Филиппково под Бежецком.

Кроме того, тушили 24 загорания мусора и 10 загораний сухой травы.

На данный момент нет информации о том, пострадал ли кто-либо на пожарах.