Губернатор Игорь Руденя поздравил православных жителей Тверской области с праздником Светлой Пасхи

Губернатор поздравил жителей Верхневолжья с Пасхой. Фото: ПТО

У православных верующих - праздник. 16 апреля отмечается Светлое Христово Воскресение.

К православным христианам в нашем регионе с поздравлением обратился губернатор Игорь Руденя:

- Уважаемые жители Верхневолжья! Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Этот великий праздник объединяет наш народ вокруг многовековых духовных ценностей православия, выдающейся истории и культуры нашей Родины. Многие семьи из поколения в поколение передают пасхальные традиции. Для многих из нас самые теплые и душевные воспоминания детства связаны именно с этим праздником. Единство нравственных идеалов и семейных устоев, бескорыстное служение Отечеству и своим ближним – это неисчерпаемый источник силы нашего народа, величия и непобедимости России. Пусть Воскресение Христово вдохновит нас на добрые дела, укрепит в служении тверскому краю и нашему родному Отечеству! Пусть праздник принесет в каждый дом веру, надежду и радость! Христос Воскресе!