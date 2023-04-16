Митрополит Амвросий провел Пасхальное богослужение в Воскресенском кафедральном соборе Твери

Пасхальное богослужение в Воскресенском соборе. Фото: ПТО

16 апреля православные христиане отмечают Пасху - Светлое Христово Воскресение. В храмах Вехневолжья в ночь с субботы на воскресенье собрались тысячи верующих. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провел Пасхальное богослужение в Воскресенском кафедральном соборе областной столицы.

Вот часть из послания главы Тверской епархии христианам:

«Господь восстал от смерти и воскресением Своим освободил человека от ужаса и страха, поскольку нынешняя Его победа явствует, что любовь очевидно сильнее ненависти, а жизнь — сильнее смерти. Бог умер и воскрес, и поэтому нет больше смерти в ее страшном и опустошающем смысле, ведь даже смерть отныне наполнена Богом. Мы больше не боимся смерти, поскольку смерть Спасителя освободила нас. Мы больше не боимся смерти, поскольку больше она не обессмысливает наши жизни, но наоборот, придает временному странствию на земле вечный смысл...

Дорогие отцы, братья и сестры, наш Бог, воплотившийся, действенно потрудившийся на земле, реально пострадавший и бывший убит от рук человеческих, воскресший ныне, дает нам образ жизни действенной. Прежде всего, действенной духовной жизни. Мы не можем думать о том, что мы «просто веруем» или живем «с Богом в душе», при этом не действуя так, как повелевает наша вера. Как мы не можем любить человека и при этом безразлично к нему относиться, не участвовать в жизни его, а просто «любить в душе»».

В пасхальную ночь епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет совершил праздничное богослужение в Спасском кафедральном соборе Бежецка, а епископ Ржевский и Торопецкий Адриан - в Оковецком кафедральном соборе Ржева.

Жителей Тверской области с Пасхой поздравил губернатор Игорь Руденя.

Воскресенский кафедральный собор Твери. Фото: ПТО

Собор был полон. Фото: ПТО

Митрополит Амвросий (в центре) перед собором. Фото: ПТО