"Мишкина каша": биологи Пажетновы показали, как готовят кашу для медвежат-сирот в Тверской области

Медвежата учатся есть из мисок Фото: vk.com/obrcrussia

Биологи Пажетновы в группе Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области поделились с подписчиками рецептом медвежьей каши. Готовил ее медвежий шеф-повар Сергей Пажетнов.

Ингредиенты в составе каши простые: вода, сухое молоко, манка, яйца. Для полноценного развития и здоровья в кашу мишкам добавляют детские витамины, а потом все тщательно взбивают блендером, чтобы не было комочков.

Медвежьи воспитатели отмечают, что на сегодняшний день каша немного изменилась в составе, но секретные ингредиенты пока не раскрывают.

Каша получается жидкая. Маленькие медвежата едят ее из детских бутылочек, малыши постарше учатся есть из мисок. Пробуя кашу, медвежата довольно урчат и смачно причмокивают. Хороша каша! И не беда, что нос испачкался, после еды испачканные мордочки медвежатам вытирают мягким полотенцем.

А после обеда можно и поспать.

Напомним, что в этом году в Центре спасения медвежат-сирот на реабилитации находятся десять медвежат: Фасолинка и Горошинка, Вологоша, Толстун, Ворчун и Малыш Бруно, Малыш Кода, Марта, Туся и Джэксон.

В ближайшее время в Центр привезут еще трех медвежат из Тюменской области.