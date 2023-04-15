Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал в прифронтовой зоне СВО

Игорь Руденя передал военнослужащим гуманитарную помощь Фото: ПТО

Накануне Светлой Пасхи, 15 апреля, губернатор Игорь Руденя побывал в прифронтовой зоне СВО и встретился с военнослужащими из Тверской области и других регионов России.

В поездке принял участие настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов), а также лидер Тверского волонтерского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.

Игорь Руденя пообщался с добровольцами танкового батальона «Волга», начальником штаба полка, Героем России Раилем Габдрахмановым, военнослужащими батальона.

Военнослужащим передали амуницию, инструменты и технику, предметы первой необходимости. Вещи были собраны в соответствии с их пожеланиями. Для выполнения боевых задач был куплен автомобиль.

Помощь предоставлена не только представителям Тверской области, но и другим бойцам подразделения.

Игорь Руденя выслушал обращения военнослужащих и дал поручения ответственным региональным ведомствам – оказать максимальное содействие в решении вопросов.

К Пасхе военным передали письма и рисунки от тверских детей с поздравлениями, стихами и пожеланиями, куличи и праздничные пасхальные наборы. Для бойцов проведен молебен и освящены куличи.

Бойцы поблагодарили жителей и губернатора за подарки и внимание.

- Все необходимое для быта и несения службы будет предоставляться и далее. Сотрудники областного правительства продолжат держать с бойцами постоянную связь по всем вопросам, - подчеркнул Игорь Руденя.