У жителя Тверской области из хозпостройки украли инструменты и мангал

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 26-летний житель Удомельского округа и сообщил, что из хозпостройки у него похитили аккумуляторную дрель-шуруповёрт, а также подкатный домкрат, набор инструментов и мангал. Ущерб превысил 5000 рублей.

Злоумышленник разобрал часть досок в стене, чтобы вынести похищенное. Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 44-летний житель Удомли. Краденые вещи он успел продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.