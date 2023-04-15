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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 13:57

У жителя Тверской области из хозпостройки украли инструменты и мангал

Полицейские разыскали злоумышленника
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже задержала полиция

Подозреваемого в краже задержала полиция

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 26-летний житель Удомельского округа и сообщил, что из хозпостройки у него похитили аккумуляторную дрель-шуруповёрт, а также подкатный домкрат, набор инструментов и мангал. Ущерб превысил 5000 рублей.

Злоумышленник разобрал часть досок в стене, чтобы вынести похищенное. Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 44-летний житель Удомли. Краденые вещи он успел продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.