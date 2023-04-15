В Тверской области 75 лет исполнилось народному художнику РФ Людмиле Юга

75 лет исполнилось народному художнику РФ Людмиле Юга Фото: ПТО

15 апреля исполнилось 75 лет художнику-графику Тверского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», народному художнику РФ Людмиле Юга. С юбилейной датой ее поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Преданность многовековым традициям российской культуры, выдающиеся успехи в творческой деятельности снискали Вам заслуженное уважение ценителей искусства, обогатили художественное достояние нашей страны. Желаю неисчерпаемых сил и вдохновения для реализации новых замыслов и проектов, - отметил глава региона.

Людмила Юга - художник-график, живописец, книжный иллюстратор, участник многочисленных областных, всероссийских, международных выставок и конкурсов. Работает в технике офорта, монотипии, акварели, масляной живописи. Произведения автора хранятся в музейных и частных собраниях как в России, так и за рубежом.

Людмила Георгиевна удостоена ряда наград. Это медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «Патриот России», Патриаршая грамота, медаль Патриарха в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, золотая медаль ВТОО «Союз художников России», диплом Российской академии художеств и другие.

До 1 мая в Тверском городском музейно-выставочном центре работает выставка Людмилы Юга «Сохраняя духовный удел…».