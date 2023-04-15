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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:53

Спасатели МЧС проверили пожарную безопасность в храмах Твери

И напомнили гражданам правила личной безопасности во время богослужений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели провели противопожарные проверки в храмах Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели провели противопожарные проверки в храмах Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В преддверии Пасхи сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области провели противопожарные проверки в храмах Твери и инструктажи со священнослужителями.

- Во время торжественных богослужениях будет организовано дежурство сотрудников государственного пожарного надзора и местных пожарно-спасательных гарнизонов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Держите свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Будьте осторожны при зажигании свечей: закатайте рукава одежды, уберите волосы под платок, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы, следите за детьми, чтобы они не поместили горящую свечу рядом с одеждой.

Напомним, что в ночь на 16 апреля главные Пасхальные богослужения пройдут в Воскресенском кафедральном соборе Твери.