В Тверской области 15 апреля коронавирусом заразились 160 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 15 апреля коронавирусом в регионе заразились 160 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 193 415 человек. 188 825 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 532 461, в том числе за последние сутки - 832.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.