Автобусы "Транспорта Верхневолжья" в Тверской области с 15 апреля переходят на летнее расписание

Автобусы переходят на летнее расписание Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

По просьбам пассажиров с 15 апреля «Транспорт Верхневолжья» изменит несколько маршрутов автобусов в Твери и Кимрском округе. В Калининском районе некоторые автобусы перейдут на летнее расписание.

В Твери улучшится транспортная доступность новых жилых комплексов и дачных кооперативов, расположенных к югу от ЦРБ. В Кимрах у двух автобусов будут продлены маршруты.

Тверь и Калининский район

№1 "Железнодорожный вокзал - Центральная районная больница", №45 «Улица Зелёная - Центральная районная больница»:

Маршруты будут продлены от центральной районной больницы на 1 км по улице Химиков, добавятся остановочные пункты «Рябиновый переулок» и «Ореховая улица».

Пригородные маршруты №101 «Тверь (речной вокзал) – Александровка», №102 «Тверь (речной вокзал) – Березка», №110 «Тверь – пос.Восток», №112 «Тверь – Чуприяновка»;№119 «Тверь (автовокзал) – Орша», №120 и №122 «Тверь – Старый Погост», №121 «Тверь (речной вокзал) – СНТ «Синтетик», №125 «Тверь – Редкино», №129 «Железнодорожный вокзал – ПК Аквариус», №139 «Тверь – Лисицкий бор» с 15 апреля перейдут на летний график работы (сезонное расписание с 15 апреля по 31 октября).

Кимрский округ

№278 «Кимры – Малое Василёво»,№282 «Кимры – Максимцево»:

В Кимрах рейсы до Яковлевского кладбища будут совершать автобусы маршрутов №278 и №282. Рейсы из Кимр: 9:00, 10:30, 11:10, в обратном направлении: 10:55, 11:50, 12:55. Рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям.

Уточняйте расписание перед поездкой.