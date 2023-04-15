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НовостиОбщество15 апреля 2023 7:40

Для поликлиники Старицкой ЦРБ будет закуплено 775 единиц медицинского оборудования

Вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Закупку оборудования обсудили на заседании Бюджетной комиссии

Закупку оборудования обсудили на заседании Бюджетной комиссии

Фото: ПТО

14 апреля на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен вопрос, касающийся закупки медицинского оборудования для поликлиники Старицкой ЦРБ. Учреждение находится на этапе строительства.

Для поликлиники в Старице будет приобретено 775 единиц оборудования, в том числе цифровой рентгеновский аппарат, маммограф, флюорограф, УЗИ-оборудование, электрокардиографы, дефибрилляторы, видеоколоноскопическая и видеогастроскопическая стойки, стоматологические установки, операционный ларингоскоп и другое.

Учреждение будет размещено в трехэтажном здании площадью около 3 тыс. кв. метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно. В состав поликлиники включены отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, стоматология, кабинеты терапевтов, узких специалистов.