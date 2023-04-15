Для поликлиники Старицкой ЦРБ будет закуплено 775 единиц медицинского оборудования

Закупку оборудования обсудили на заседании Бюджетной комиссии Фото: ПТО

14 апреля на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен вопрос, касающийся закупки медицинского оборудования для поликлиники Старицкой ЦРБ. Учреждение находится на этапе строительства.

Для поликлиники в Старице будет приобретено 775 единиц оборудования, в том числе цифровой рентгеновский аппарат, маммограф, флюорограф, УЗИ-оборудование, электрокардиографы, дефибрилляторы, видеоколоноскопическая и видеогастроскопическая стойки, стоматологические установки, операционный ларингоскоп и другое.

Учреждение будет размещено в трехэтажном здании площадью около 3 тыс. кв. метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно. В состав поликлиники включены отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, стоматология, кабинеты терапевтов, узких специалистов.