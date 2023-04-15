В лесах под Тверью житель Московской области прятал наркотики

В Твери задержали наркокурьера из Московской области Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД по оперативной информации ГУНК МВД России при содействии сотрудников одного из банков пресекли сбыт крупной партии наркотиков.

30-летний житель Московской области прятал в лесу около деревни Смолино Калининского района "закладку" с наркотическим средством массой почти 2,5 кг.

В арендованной квартире подозреваемого в городе Красноармейске Московской области в результате обыска изъяли еще около 2,7 кг вещества, а также весы и упаковочный материал.

Наркокурьер сознался в содеянном, его заключили под стражу.

По части 5 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков мужчине грозит пожизненное заключение.