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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 6:12

В Тверской области мужчина вынес из ангара медный кабель, алкоголь и винтовку

Похищенное мужчина спрятал в лесу, а потом не смог найти
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские раскрыли кражу имущества

Полицейские раскрыли кражу имущества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Пеновского пункта полиции с заявлением о краже имущества из ангара обратился местный житель. Ущерб составил 40 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили, что злоумышленник проник в ангар через открытый проём над входной дверью. Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый 63-летний местный житель.

Мужчина сознался в содеянном: рано утром он незаконно пробрался в ангар и похитил несколько медных сварочных кабелей, кофе, крепкие спиртные напитки, пневматическую винтовку и медные воздушные трубки для автомобиля. Алкоголь он выпил, остальное спрятал в лесу, но не помнит где именно.

Тайник нашли полицейские. Имущество вернули владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.