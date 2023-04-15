В Тверской области мужчина вынес из ангара медный кабель, алкоголь и винтовку

Полицейские раскрыли кражу имущества
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть Пеновского пункта полиции с заявлением о краже имущества из ангара обратился местный житель. Ущерб составил 40 000 рублей.
В ходе розыска полицейские установили, что злоумышленник проник в ангар через открытый проём над входной дверью. Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый 63-летний местный житель.
Мужчина сознался в содеянном: рано утром он незаконно пробрался в ангар и похитил несколько медных сварочных кабелей, кофе, крепкие спиртные напитки, пневматическую винтовку и медные воздушные трубки для автомобиля. Алкоголь он выпил, остальное спрятал в лесу, но не помнит где именно.
Тайник нашли полицейские. Имущество вернули владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.