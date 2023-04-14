Сотрудники транспортной полиции в Твери призывают школьников не нарушать закон

С ребятами провели занятие. Фото: пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь

В Твери и области сотрудники транспортной полиции проводят проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».

Мероприятие проходит с 13 по 20 апреля в целях воспрепятствования вовлечению подростков в деструктивную, в том числе, экстремистскую, деятельность, незаконные массовые акции.

В рамках мероприятия, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Тверь провели профилактическую беседу с учащимися тверской школы № 25.

- Полицейские разъяснили школьникам понятие «экстремизма», рассказали о способах его проявления и методах противодействия, отметив, что молодое поколение может быть особенно подвержено влиянию экстремистских взглядов и течений, - сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь. - Старший инспектор ОДН майор полиции Юлия Образцова рассказала о том, как вести себя, чтобы не попасться под влияние радикально настроенных лиц, в том числе в сети интернет, так как распространение в социальной сети информации, направленной на возбуждение ненависти и вражды, а так же на унижение человеческого достоинства, является одной из форм проявления экстремизма.

Продолжилось мероприятие просмотром видеофильмов, в которых ребятам показали, как происходит вовлечение молодёжи в противоправную деятельность, а также какая ответственность за это наступает.