В Твери определили победителей отборочного тура на конкурс "Семья года"

Семья Шуваловых примет участие в конкурсе "Семья года" Фото: администрация Твери

В Твери оргкомитет назвал победителей отборочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года". Отборочный тур проходил по двум номинациям: "Многодетная семья" и "Молодая семья".

В результате конкурсных испытаний победителем отборочного тура в номинации "Многодетная семья" стала семья Владимира и Татьяны Шуваловых. Владимир Николаевич и Татьяна Эдуардовна вместе 35 лет, воспитали 9 детей, в настоящее время пенсионеры. Шуваловы продолжают заниматься общественной деятельностью и помогают старшим детям воспитывать внуков.

В номинации "Молодая семья" отборочный тур успешно прошла семья Александра и Ирины Смирновых. Супруги состоят в браке 15 лет. Александр Валентинович трудится на ОАО «Тверской вагоностроительный завод», в нерабочее время занимается ведением личного подсобного хозяйства, много внимания уделяет воспитанию детей и организации их досуга. Ирина Николаевна - заведующая детским садом, имеет несколько высших образований, активно занимается спортом, входит в состав сборной Тверской области по фехтованию. Дочери учатся в школе.

Семья Смирновых примет участие в конкурсе "Семья года" Фото: администрация Твери

Семьи Шуваловых и Смирновых примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Семья года", который состоится во второй половине апреля.