В Твери 15 апреля откроется выставка-продажа рассады Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 апреля в Твери на набережной Афанасия Никитина напротив домов №24 и №22 откроется традиционная выставка-продажа рассады и посадочного материала.

Участие в выставке примут более 70 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Садоводы смогут купить на выставке рассаду цветов, овощных культур, садовой земляники; саженцы плодовых деревьев; декоративные кустарники; комнатные растения.

Выставка будет работать ежедневно до октября с 8:00 до 16:00.