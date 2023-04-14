Маркировка животных станет обязательной в Тверской области с 1 марта 2024 года

И тебя посчитают! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маркировка животных станет обязательной по всей стране, в том числе и в Тверской области, с 1 марта 2024 года. В Правительстве РФ утвердили перечень животных, подлежащих обязательной маркировке. Однако для некоторых видов животных и форм хозяйствования предусмотрены послабления: процесс внедрения маркировки растянется на несколько лет.

Разъяснения по этому поводу дали в Минсельхозе Тверской области.

Документ об обязательной маркировке животных вступает в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года. С

С1 марта 2024 года индивидуальной маркировке подлежит: крупный рогатый скот, свиньи, лошади, ослы, мулы. Исключение здесь делается для личных подсобных хозяйств: они должны промаркировать этих животных не позднее 1 марта 2025 года.

До 1 сентября 2024 года должна быть промаркирована домашняя птица (индивидуальный учёт возможен по желанию владельца животного).

С 1 сентября 2025 года станет обязательной индивидуальная маркировка верблюдов. Для личных подсобных хозяйств срок отодвигается до 1 сентября 2026 года. До 1 сентября 2025 года необходимо повести групповое маркирование и учёт пчёл. Олени также подлежат групповому маркированию и учёту не позднее 1 сентября 2025 года, но индивидуальный учёт возможен для племенных животных или по желанию владельца. Аналогичный срок маркировки – для кроликов.

Не позднее 1 марта 2026 года должны быть проведены групповое маркирование и учёт рыб и других аква-культур.

До 1 сентября 2026 года необходимо промаркировать овец и коз. Ииндивидуальный учёт предусматривается для племенных животных или содержащихся в личных подсобных хозяйствах).

Минсельхоз Тверской области приготовил подробную памятку, которая разъясняет все правила учёта.