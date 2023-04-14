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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:51

В Тверской области незаконно уволили с работы беременную женщину

Проверку провела трудовая инспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Беременную женщину восстановили на работе и заплатили компенсацию

Беременную женщину восстановили на работе и заплатили компенсацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трудовую инспекцию обратилась беременная женщина и сообщила, что ее незаконно уволили с работы в одной из компаний города Твери.

Предложение о добровольном устранении нарушений работодатель проигнорировал. Работнику оказали юридическую помощь в составлении иска в суд, а работодателю выдали предостережение.

- Трудовые права беременной женщины восстановлены. По решению суда и во исполнение предостережения женщина была не только восстановлена на работе, но и получила средний заработок за время вынужденного прогула в размере 97 тыс. 30 руб., а также компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., - сообщили в Государственной инспекции труда Тверской области.