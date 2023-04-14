В Тверской области незаконно уволили с работы беременную женщину

Беременную женщину восстановили на работе и заплатили компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трудовую инспекцию обратилась беременная женщина и сообщила, что ее незаконно уволили с работы в одной из компаний города Твери.

Предложение о добровольном устранении нарушений работодатель проигнорировал. Работнику оказали юридическую помощь в составлении иска в суд, а работодателю выдали предостережение.

- Трудовые права беременной женщины восстановлены. По решению суда и во исполнение предостережения женщина была не только восстановлена на работе, но и получила средний заработок за время вынужденного прогула в размере 97 тыс. 30 руб., а также компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб., - сообщили в Государственной инспекции труда Тверской области.