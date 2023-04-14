В Тверской области проходит всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

На ярмарке. Фото: ПТО

В Тверской области 14-15 апреля проходит всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Для соискателей это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями и найти работу.

14 апреля региональный этап ярмарки организован одновременно на 34 площадках практически в каждом муниципалитете. Соискателям представлены наиболее привлекательные вакансии, возможности переобучения и консультации экспертов.

- На начало ярмарки о своем участии заявило 71 региональное предприятие в сферах АПК, ОПК, IT и промышленности. Более 1,6 тысячи вакансий предложено жителям региона, - сообщила пресс-служба областного правительства.

15 апреля в 28 муниципалитетах независимые эксперты помогут молодежи наметить перспективы для дальнейшего трудоустройства и карьеры в Верхневолжье.

Также на ярмарке будут проводиться мастер-классы и тренинги.

Программа мероприятия опубликована на отдельной странице портала «Работа России».

Сейчас в региональной базе насчитывается 16 тыс. вакансий.

Губернатор Игорь Руденя не раз отмечал, что среди приоритетов областной политики актуально трудоустройство жителей Верхневолжья на местные предприятия.