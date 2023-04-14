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НовостиОбщество14 апреля 2023 11:46

В Тверской области запланированы несколько инвестпроеков в сферах туризма, оздоровления и промышленности

Вопрос рассмотрен в правительстве региона
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании межведомственной комиссии в областном правительстве.

На заседании межведомственной комиссии в областном правительстве.

Фото: ПТО

В Первомайском сельском поселении Конаковского района предполагается реализация инвестпроектов в сферах туризма и рекреации, а также перерабатывающей промышленности. Для этого одобрен одобрен проект правил землепользования и застройки территории.

Вопрос рассмотрен 14 апреля на заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям при областном правительстве, которое провел губернатор Игорь Руденя.

- Так, в деревне Устье планируется создание парка-отеля и жилого поселка курортного типа, в деревне Говорово - развитие действующего лечебно-оздоровительного комплекса «Александровская слобода», в деревне Осипово - реализация инвестиционного проекта по строительству предприятия для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.