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НовостиПолитика14 апреля 2023 11:40

В Кимрах простились с погибшим в ходе СВО бойцом Николаем Фаломешкиным

Похороны героя состоялись 13 апреля 2023 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Героя похоронили с воинскими почестями Фото: kimrypress.ru

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: kimrypress.ru

В Кимрах Тверской области 13 апреля простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Николаем Фаломешкиным.

- Отпевание прошло в храме Вознесения Господня. Траурный митинг состоялся на Яковлевском кладбище, - сообщает газета "Кимры Сегодня".

Николай Фаломешкин родился 20 декабря 1974, окончил школу №4 в Кимрах. Воевал в составе ЧВК "Вагнер", погиб в боях за Артемовск Донецкой Народной Республики 14 января 2023 года.

Соболезнования семье выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Воинский подвиг Николая Владимировича Фаломешкина навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов России, - сказано в соболезновании.

Героя похоронили с воинскими почестями.